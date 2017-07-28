⁠⁠⁠⁠⁠ثروة رجل أعمال صيني تقفز 8 مليارات دولار في 48 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ارتفعت ثروة ” هوي كا يان ” رئيس مجموعة ” إيفرجراند ” المدرجة في بورصة هونج كونج، بنحو 8 مليارات دولار في غضون يومين فقط، لتصل إلى 33.5 مليار دولار، على خلفية ارتفاع سعر سهم المجموعة بنحو 34%، ليصبح ثالث أغنى شخص في الصين، وفقاً لتصنيف ” فوربس ” .

وتمتلك الشركة العقارية ” إيفرجراند ” ما يقرب من 600 مشروع في أكثر من 200 مدينة صينية، وارتفع سهمها منذ بداية العام 2017 بنسبة مذهلة بلغت حوالي 393%.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن أعلنت المجموعة عن توقعاتها بشأن نتائجها المالية عن عملياتها خلال النصف الأول من العام، والتي أشارت خلالها إلى أن صافي أرباحها سيكون 3 أضعاف مستواه في العام السابق.

ورغم ذلك تثير الزيادة الفلكية التي شهدها سعر السهم شكوك وتساؤلات، خصوصاً أن ” هوي ” وزوجته يمتلكان وحدهما ما يقرب من ثلاثة أرباع أسهم الشركة البالغة من العمر 21 عاماً.