⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. بدء الحقل الإرشادي الثاني في " جازان " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ في الحقل الإرشادي الثاني في منطقة جازان في جبل سلا بمحافظة العارضة، ضمن مبادرة الوزارة لتأهيل المدرجات الزراعية والاستفادة من تقنية حصاد مياه الأمطار.

من جانبه؛ قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم الجذعان، إن الوزارة رممت خزان حصاد مياه الأمطار، وبنت بعض الحواجز الحجرية، بالإضافة إلى تنظيف المدرجات الزراعية من الحشائش في الحقل، والذي يُعَد الحقل الثاني من ضمن 4 حقول إرشادية من المقرر تنفيذها وزراعتها في محافظات مختلفة من المنطقة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الحقول الإرشادية إلى تعريف المزارعين بطرق الري الحديثة، وكيفية الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار وتقليل تكاليف العمليات الزراعية المختلفة، وتقليل الاعتماد على العمالة ومعرفة طرق الزراعة والتسميد والرعاية للمحاصيل وأشجار الفاكهة المختلفة وكيفية مضاعفة كمية الإنتاج في وحدة المساحة نتيجة لاتباع تعليمات المرشدين الزراعيين والتطبيق العملي على الطبيعة في تلك الحقول.