خالد البريكي يدافع عن نفسه ويتبرأ من الإرهاب بعد فيديو " العوامية " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

دافع الفنان الكويتي خالد البريكي، عن نفسه من تهمة دعم الإرهاب، لما أثاره الفيديو المتداول عن “ زعطة العوامية ” من استنكار وغضب الشعب السعودي أجمع.

وتبرأ البريكي من دعم الإرهاب، مؤكدا أنه لا يؤيد التصنيف الطائفي والمذهبي، بل يعتبر نفسه “ خليجيًا ” ، داعيًا جمهوره إلى ضبط النفس ، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الجميع يدًا واحدة.

وكان مشهد مسرحي للفنان الكويتي خالد البريكي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضب المواطنين بعد أن امتدح أهالي العوامية بالحديث عن “ زعطة العوامية!! مما تسبب باتهام البريكي بدعمه للإرهاب.

وشهدت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية احتدام الجدل ما بين معارض ومؤيد لتلك المسرحية، مؤكدين أن الفن بعيد كل البعد عن الإرهاب وإنما تم استغلال ذلك المقطع من قبل بعض المخربين.