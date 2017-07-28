⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. جزر فرسان إطلالة جذابة تجذب السائحين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تضم جزر فرسان إمكانات سياحية متميزة ومواقع جذابة وأماكن أثرية، لذلك تعد أحد أهم المواقع السياحية بمنطقة جازان.

ويقع أرخبيل جزر فرسان على بعد 80 كيلو متراً تقريباً إلى جهة الغرب من مدينة جيزان وسط مياة البحر الأحمر ، ويوجد بالأرخبيل نحو 90 جزيرة جميعها قابلة للاستثمار وتزيد المساحة التقريبية لجزر الأرخبيل مجتمعة عن 600 كيلو متر مربع ويميل شكل تلك الجزر للطول يصل أحياناً لسبعين كيلو متراً بينما يتراوح عرضها بين 40 و20 كيلومتراً.

وتعد جزيرة فرسان الكبرى أهم الجزر المأهولة بالسكان وهي أكبر جزر الأرخبيل ، حيث تزيد مساحتها عن 38.100 هكتار أي ما يقارب 45 كيلومتر مربعاً ويوجد بها مقر محافظة فرسان والإدارات والحكومية الأخرى.

وتمتاز جزر فرسان بأهمية موقعها بالقرب من ممرر السفن الدولي وكذلك قربه من باب المندب ودول القرن الأفريقي وغناها بالموارد الطبيعية والسياحية والأثرية وشعبها المرجانية والثروة السمكية مما يجعلها محط أنظار الزوار والسياح ورجال المال والأعمال والصيادين على حد سواء .

ولوادي مطر الواقع جنوب جزيرة فرسان اطلالة جذابة وتنتشر على صخوره نقوش حميرية ،أما في قرية القصار بالجزيرة يوجد موقع ” الكدمي ” الذي يحوي بنايات متهدمة ذات أحجار كبيرة وبقايا أحجار تشبه إلى حد كبير الأعمدة الرومانية.

ومن الآثار الموجودة بفرسان ” جبل لقمان ” وهو عبارة عن حجارة ضخمة متهدمة تشير إلى أنها أنقاض لقلعة قديمة، وبالقرب منها توجد بعض المقابر القديمة إلى جانب بيت الجرمل في جزيرة قماح والعديد من البيوت الأثرية كبيت الرفاعي والمساجد.

ويمثل منزلا الرفاعي الأثريان بجزيرة فرسان معلماً أثرياً بالجزيرة لما يتميزان به من المهارة الفنية والمعمارية جاءت نتيجة لعصر ازدهار تجارة اللؤلؤ بجزيرة فرسان فظهر في فترات سابقة مجموعة من الأثرياء.

وشيد البناء بحجارة الجزيرة بحكم أنها شعاب مرجانية تمثل صخوراً كلسية قابلة للتشكيل مما أتاح للبنائين التحكم في فنيات البناء بالإضافة إلى خام الجص الذي توجد مناجمه بفرسان حتى اليوم وتم استخدامه بطريقة بدائية بواسطة حرق صفائح الجص ثم طحنه بواسطة الهراوات ليصبح ناعم الملمس.

ويزين منزل المنور الرفاعي الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 1341هـ أحزمة من الداخل حفرت عليها كتابة الآيات القرآنية وأحزمة أخرى من الخشب على جدار المنزل من الخارج .

ومما زاد المنزلين أهمية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – خلال زيارته لمنطقة جازان على تحويل المنزلين الأثرين والأراضي المحيطة بهما إلى مركز ثقافي يشتمل على مكتبة عامة مما يعد حدثاً بارزاً في تاريخ الجزيرة المعروفة بكونها جزيرة الشعراء.

ويعد موسم ” سمك الحريد ” بفرسان من أهم المواسم السياحية بالمنطقة ، ويحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، حيث يواصل أهالي الجزيرة احتفاءهم السنوي بهذه الظاهرة التي لفتت الأنظار فأصبحت الجزيرة مقصداً للآلاف من الزوار والسياح .