بالفيديو.. العنود الحربي ترد على عدم ظهور زوجها في حفل الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تساءل محبو الفنانة الخليجية ” العنود الحربي ” عن سبب عدم ظهور زوجها أو أفراد عائلته في حفل زفافها الضخم الذي أقيم مساء أمس الخميس، رغم أنها نشرت قبل الزفاف بيومين؛ مقطع فيديو على ” سناب شات ” ، قالت فيه إنها تزوجت منذ بضعة أشهر في حفل خاص بها.

وقالت ” العنود ” في الفيديو: ” زوجي حقي روحي، ما حدا لو شغل، وأنا لم أتزوج بالسر، لو بالسر ما أسوي عرس. ومنهم من قال إن زوجي بدون، لأ زوجي ليس بدون، والنعم بكل الكوتيين بدون أو مش بدون ” .

وأضافت الفنانة: ” أنا ما أبغي أنشر بكيفي، وما حد لو شغل برجلي، أنا سويت عرس للأهل من شهر 3 وخلصت، وهذا العرس حقي أنا، لي ولرفيقاتي، وكل من راح يحضر العرس راح يشوف ناس من جهتي فقط، أما رجلي وأهل رجلي ما أحد لو شغل فيهم ” .