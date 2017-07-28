تميم العاري على غلاف " PlayBoy " - صحيفة صدى الالكترونية

تميم العاري على غلاف ” PlayBoy “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لتميم بن حمد أمير دولة قطر، التقطها لنفسه على طريقة ” السيلفى ” ، ويظهر فيها عارى الصدر، على غلاف مجلة ” playboy ” الأمريكية الشهيرة، المتخصصة فى الجنس.
وتسببت الصورة العارية لتميم في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعدما صرحت أستاذة القانون الدولي، نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد أمير قطر؛ طَلَّقَ زوجته ” نورة هذال الدوسري ” .
وأوضحت نوف بنت أحمد آل ثاني، في تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، أن ذلك بسبب تورط نورة الدوسري وشقيقتها في تسريب صورة سيلفي لتميم يظهر فيها شبه عاري، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30654 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههه الصراحه لقى المكان المناسب ,,
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9664 ] نشر منذ 29 دقيقة
الخلاف السياسي
لا يعني الاقلال من قيمة الاخرين
قليل من الاحترام
فنحن امة معلم البشريه محمد عليه الصلاة والسلام
الابهاوي[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 19 دقيقة
امل على فمك الشحم
وصح لسانك