تميم العاري على غلاف " PlayBoy " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لتميم بن حمد أمير دولة قطر، التقطها لنفسه على طريقة ” السيلفى ” ، ويظهر فيها عارى الصدر، على غلاف مجلة ” playboy ” الأمريكية الشهيرة، المتخصصة فى الجنس.

وتسببت الصورة العارية لتميم في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعدما صرحت أستاذة القانون الدولي، نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد أمير قطر؛ طَلَّقَ زوجته ” نورة هذال الدوسري ” .

وأوضحت نوف بنت أحمد آل ثاني، في تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، أن ذلك بسبب تورط نورة الدوسري وشقيقتها في تسريب صورة سيلفي لتميم يظهر فيها شبه عاري، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.