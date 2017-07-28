تفاصيل ضبط شبكة دولية لتهريب خادمات أفريقيات للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

ألقت السلطات النيجيرية القبض على رجل أعمال نيجيري يدعى ” برنارد جيمس ” ، متورط مع شبكة دولية لتهريب الخادمات الأفريقيات إلى المملكة للعمل كخادمات منزليات.

وكشفت عملية ضبط رجل الأعمال النيجيري أن هناك أسماء أخرى متورطة معه في دولة غانا، ومناطق أخرى، وتبين للمحققين أن الشبكة الإجرامية تستعين بسيدة تدعى تيريزا من مدينة أكرا الغانية مسؤولة عن توفير جوازات سفر غانية، وتأشيرات للفتيات قبل سفرهن إلى المملكة. ولجأت الشبكة إلى ” جيمس ” بعد تشديد الإجراءات في غانا، حتى يتولى عملية تهريب الفتيات إلى السعودية.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال ” جيمس ” طلب من شبكة التهريب 800 دولار لرشوة موظفي الهجرة؛ لضمان إتمام العملية في المطار دون مشكلات، لكن تمكنت الشرطة النيجيرية من إلقاء القبض عليه، على خلفية تحريات سابقة أجريت عنه؛ ليعترف على شبكة الإتجار بالبشر.

واعترف رجل الأعمال النيجيري: ” اعتدت السفر إلى الصين لشراء بعض خامات الملابس، وهناك التقيت تيريزا، كان ذلك عام 2008، وكانت هي أيضًا في زيارة للصين لشراء بعض الخامات.. تبادلنا أرقام الهواتف واعتدنا التواصل معًا منذ ذلك الحين، وطلبت مني مساعدتها في تسهيل مرور فتيات من مطار مرتالا محمد الدولي إلى بعض الدول منها السعودية ” .