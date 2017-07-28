بالفيديو.. طفل أوزبكستاني يتبع الجنائز يوميا في البقيع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل أوزبكستاني يتبع الجنائز يوميا في البقيع
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل من أوزبكستان يدعى ” عبدالله ” من مدينة بخارى، في الصف الخامس الابتدائي ، يتبع الجنائز إلى البقيع بشكل يومي.
وأظهر الفيديو المتداول، مواطنًا يسأله عن سبب ذهابه إلى البقيع، ليرد الطفل: ” لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومَن شهدَها حتى تُدفَنَ فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلَين العظيمين) ” ، ثم سأله المواطن: طكم تحفظ من القرآن ليبرد عبد الله بأنه يحفظ القرآن كاملا.
الفيديو لاقى استحسان النشطاء معبرين عن إعجابهم بهذا الطفل الذي يحفظ القرآن الكريم ويحرص على اتباع السنة النبوية المطهرة وهو في سن صغيرة.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 54 دقيقة
ما شاء الله بارك الله فيه .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17921 ] نشر منذ 53 دقيقة
ماشاءالله عليه
أذكر قبل ٣سنوات تبعت سيارة تحمل جنازه🚐
تابعة لأحد فاعلين الخير
ومدري شلون سرحت شوي
وصدمته من ورى😱
نزل قال سلامات وش مضيق عليك
قلت معليش سرحت والله
عسى الميت ماقام🤗
رجع يضحك السواق
ماقدر يمسك الضحكه
اهل الميت استغربوا
وش يضحكه هذه وهو نازل معصب
عود تركته ومشيت🤗🤗🤗
ابو الجودي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشاء الله نعم التربية وهنيئا لمن ربياك بارك الله فيك واصلحك وادام عليك نعمة الصلاح والهدى واسال الله في هذه الساعة المباركة ان يصلح لي اولادي ويهديهم الى مافيه الصلاح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30654 ] نشر منذ 30 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, ونعم التربيه تربيتك ,,