الجيش المصري يضبط إرهابيًا بسيناء ويدمر 3 عبوات ناسفة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني المصري من ضبط إرهابي يستقل سيارة ربع نقل بوسط سيناء، واكتشاف وتدمير 3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، لتتمكن عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى؛ من ضبط عربة ربع نقل بداخلها كمية من مادة الحشيش المخدر.

فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر، والقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.