⁠⁠⁠⁠⁠الجوازات: عقوبة العمالة السائبة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ” العمالة السائبة ” تصل للغرامة المالية بمبلغ 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر.

وقالت ” الجوازات ” إن العقوبات على المخالفين من العمالة السائبة تطبَق بصورة تدريجية، تبدأ بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال والترحيل عند المخالفة للمرة الأولى، وترتفع إلى الغرامة 25 ألف ريال مع السجن لمدة شهر والترحيل في حال المخالفة للمرة الثانية.

وأوضحت الجوازات أنه في حال تكرر مخالفة الوافد بالعمل لحسابه الخاص للمرة الثالثة يعاقَب بالغرامة 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل من المملكة.