مرافق الإيواء السياحي بمركزية مكة المكرمة " بلا مخالفين " - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ التزام جميع مرافق الإيواء السياحي في المنطقة المركزية بمكة المكرمة حول الحرم الشريف، والتى شملتها الجولات الرقابية ضمن الخطة الموسمية المجدولة في شهر شوال الماضى، وعدم ضبط أى مخالفات تشغيل، أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بمرافق الإيواء، وذلك وفقًا لمنفذي الجولات التفتيشية.

من جانبه؛ قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف: ” جميع مرافق الإيواء السياحي التي شملتها الزيارة في المنطقة المركزية خلال شهر شوال الماضى نظامية والتزمت بمعايير الترخيص والأسعار وعدم تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ” .

وأشار ” الشريف ” ، إلى أن الهدف من الجولات التفتيشية التي تنظمها الهيئة هو ضبط المخالفات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى حصر المخالفات وتحليلها وتقديم توصيات تصحيحية بشأنها، مؤكّدًا أن تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يعد مخالفة لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستوجب إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة والمشغل لها، كما تتم مضافة المخالفة أو إلغاء ترخيص التشغيل في حال تكرار المخالفة.