وزراء خارجية الرباعي العربي يجتمعون في المنامة غدًا لبحث أزمة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يعقد وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب؛ اجتماعًا في العاصمة البحرينية المنامة غدًا السبت، لبحث تطورات أزمة قطر.

وقالت الخارجية المصرية إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه غدًا السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، ومملكة البحرين، والإمارات، المقرر عقده غدًا على مدار يومين.

فيما أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مشاركة سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار الاتفاقات بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 5 يوليو؛ بعقد اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين نهاية الشهر.

وأشار ” أبو زيد ” إلى أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، وتأكيد مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع، ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب، والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.