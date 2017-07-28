بالصور.. مقتل شخص وجرح آخرين في عملية طعن بمدينة هامبورغ الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت شرطة مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في هجوم بسكين في متجر بالمدينة الواقعة في شمال البلاد.

وأضافت أن مهاجما اعتقل عقب الهجوم لكنها دعت المواطنين إلى البقاء بعيدا عن المنطقة.

وقالت شرطة هامبورج على تويتر ” ليست لدينا معلومات واضحة بخصوص الدافع وراء الهجوم أو عدد المصابين ” .