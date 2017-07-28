بالفيديو.. إهمال شركة صيانة يتسبب في اختراق " قطعة حديدية " لمركبة مواطن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تطبيق النظام على إحدى شركات الصيانة فى المملكة، بعد أن تضرر المواطنين من الإهمال الذي نتج عن أحد مشاريعها.

وجاء طلب النشطاء بعدما نشر مواطن، مقطع فيديو حديث، يُظهر اختراق قطعة حديدية لمركبته، بعدما سقط بإحدى الحفر؛ لغياب علامات التنبيه عنها، وبيّن فيه اختراق الحديد لحاجز المركبة من الأسفل.

وكان تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، المقطع، مشدّدين على أنَّ الشركة المسؤولة عن المشروع عليها تحمّل عاقبة إهمالها، بداية من غياب اللوحات الإرشادية والتحذيرية في موقع العمل، وصولًا إلى تعويض المواطن عما تعرّض له.