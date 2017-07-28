وفاة أم ورضيعها في الجزائر تتحول لقضية رأي عام - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

رفضت 3 مستشفيات جزائرية استقبال امرأة حامل تدعى ” سعيدة ” تبلغ من العمر 24 سنة، وضعت مولودها خارج المستشفى، ما أدى إلى وفاة الأم والجنين نتيجة عدم الرعاية، ليتحول الحادث إلى قضية رأي عام تخص قطاع الصحة في الجزائر.

تعود وقائع الحادث إلى ليلة الاثنين الماضي، عندما رفضت المستشفى القريبة من محل سكن السيدة بمنطقة ” عين وسارة ” استقبالها بحجة أن الطبيبة في عطلة مرضية، ووجهتها إلى مستشفى منطقة ” حاسي بحبح ” التي رفضت بدورها دخولها إلى قسم التوليد، ونفس الشيء في مستشفى الأمومة والطفولة بمنطقة الجلفة، ليقرر زوجها إعادتها إلى مستشفى عين وسارة، وقبل وصولها وضعت مولودها ميتًا في السيارة، ثم دخلت في غيبوبة، لتلفظ أنفاسها في المستشفى يوم الأربعاء رغم محاولات إسعافها.