أمير تبوك يوجه برعاية المواطنة المطعونة من نجلها - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، صحة المواطنة التي تعرضت للطعن من نجلها بمحافظة ضباء قبل أيام و اطمأن عليها.

ووجه أمير تبوك بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة، بعد نقلها لمستشفى الملك خالد بتبوك لتلقي العلاج اللازم، كما وجه بدراسة وضع الأسرة وتقديم تقرير عاجل حولها.

ومن جهة أخرى رفع ذوو الأسرة بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة ومتابعة سموه المستمرة لحالة والدتهم داعين الله أن يجازيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.