أخضر السهام يصل هولندا استعدادا لبطولة العالم في " برلين " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام لمدينة ” أرنهايم ” الهولندية استعداداً لانطلاق المعسكر الإعدادي لبطولة كاس العالم ” المرحلة الرابعة ” ، التي تحتضن منافساته مدينة ” برلين ” الألمانية من الثامن لشهر أغسطس القادم حتى الثامن عشر من نفس الشهر .

واستقرت بعثة أخضر السهام في مقر اللجنة الأولمبية الهولندية ” مقر الاتحاد الهولندي للقوس والسهام ” ، حيث سيستمر المعسكر الإعدادي حتى السابع من شهر أغسطس ” 10 أيام ” بالتعاون مع المنتخب الهولندي، ويهدف المعسكر للاحتكاك بشكل أكبر مع الخبرات الهولندية لتقديم مستويات أفضل في المرحلة الأخيرة لبطولة العالم بعد التقدم الملحوظ منذ مطلع العام 2017م .

وضمت بعثة أخضر السهام الرماة من فئة النخبة وهم ( مصعب السليماني, فارس العتيبي , عبدالإله بن علي , منصور علوي ) تحت إشراف المدرب الدولي ياب لي ” ماليزي الجنسية ” ويساعده المدرب الوطني ” مشعل العتيبي ” .

من جانبه أكد الإداري المرافق لأخضر السهام ثويني الثويني أن طموح أخضر السهام أكبر في المرحلة الرابعة لبطولة كاس العالم ” برلين ” خصوصاً بعد تقدم الرماة السعوديين في التصنيف العالمي لشهر يوليو من العام 2017م بعد النتائج الأكثر من مميزة في المرحلة الثالثة لبطولة آسيا، التي أقيمت في ” تايبيه ” الصينية وصعدت بالسهام السعودية للمرتبة 40 عالمياً، مشيراً إلى أن العمل قائم بتعاون الجميع في اتحاد السهام السعودي واللجنة الأولمبية العربية السعودية للوصول لأبعد نقطة مع ختام الموسم الرياضي والمشاركات الخارجية للرماة السعوديين، التي تنتهي في مطلع شهر ديسمبر 2017م .