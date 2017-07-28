راحة في الاهلي بعد مواجهة العين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

منح الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة عن أداء التدريبات الجمعة وكان الأهلي خسر مباراتيه الوديتين الخميس، أمام العين الإماراتي بنتيجة (0-2)، وقونيا سبور التركي برباعية دون رد.

يشار إلى أن سيرجي ريبروف، مدرب الأهلي، طالب إدارة النادي بتمديد معسكر الفريق في النمسا.

وخاض الأهلي حتى الآن 6 مواجهات، فاز في 3 مباريات أمام ستانيش وبيشاهزهوفن النمساويين، والآنيا سبور التركي وخسر مثلهم أمام أودينيزي الإيطالي والعين وآخرهم قونيا سبور.