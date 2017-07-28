راحة في الاهلي بعد مواجهة العين - صحيفة صدى الالكترونية

راحة في الاهلي بعد مواجهة العين
منح الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة عن أداء التدريبات الجمعة وكان الأهلي خسر مباراتيه الوديتين الخميس، أمام العين الإماراتي بنتيجة (0-2)، وقونيا سبور التركي برباعية دون رد.
يشار إلى أن سيرجي ريبروف، مدرب الأهلي، طالب إدارة النادي بتمديد معسكر الفريق في النمسا.
وخاض الأهلي حتى الآن 6 مواجهات، فاز في 3 مباريات أمام ستانيش وبيشاهزهوفن النمساويين، والآنيا سبور التركي وخسر مثلهم أمام أودينيزي الإيطالي والعين وآخرهم قونيا سبور.
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