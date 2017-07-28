الشباب والاسماعيلي أول الواصلين لدورة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نصل بعثة فريقي الشباب والاسماعيلي المصري، السبت إلى مدينة تبوك، استعدادا للمشاركة في دورة ” تبوك ” الدولية الثانية.

وتنطلق البطولة الإثنين المقبل 31 يوليه الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، بمشاركة ستة أندية وهي الاتحاد والاتفاق والوطني والصفاقسي التونسي إضافة إلى الشباب والاسماعيلي المصري.

وسيجري فريق الشباب تدريبه الاول السبت الساعة 7.30 مساء على الملعب الرئيسي لمدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ويسبقه تدريبات فريق الوطني على الملعب ذاته.

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد بدأت في بيع تذاكر المباريات، وحددت 5 مواقع لبيع التذاكر، وهي مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ونبراس اسيا (حي الدخل)، وأسواق سعود غنيم الحربي (حي العزيزية) وبن جحلان (حي المروج) والمصمم العربي (حي السليمانية)، إضافة إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك يوم المباريات.

وسيتم بيع التذاكر يومياً، من الساعة 4 عصرا،ً حتى 11 مساءً، حيث حددت أسعار التذاكر بـ 30 ريال للدرجة الأولى للمباراتين، و100 ريال للدرجة الممتازة، ويبلغ إجمالي التذاكر للمباراتين 15 الف تذكرة.