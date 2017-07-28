أغرب حفل خطوبة داخل قفص أسود سيرك - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قدم محمد اليمانى، لاعب سيرك ” روما ” البالغ من العمر 23 سنة؛ شبكة عروسه فى حفل خطوبته داخل قفص الأسود أثناء إقامة السيرك فقراته بمحافظة بورسعيد المصرية.

وحضر حفل الخطوبة الجديد من نوعه أهل وأقارب العروس، ورواد السيرك الذين شاهدوا حفل أول خطوبة لعروسين داخل قفص الأسود.

” اليمانى ” أكد أنه قرر إقامة حفل خطوبته داخل قفص الأسود بعد أن أقنع العروس ” آية ” 20 سنة طالبة بكلية التربية قسم الدراسات بجامعة بورسعيد بإقامة حفل الخطوبة ومراسمها بعيدًا عن قاعات الأفراح، رغم ما انتابها من ذعر وخوف شديد.

وأضاف أنه سعيد بإقامة خطوبته داخل قفص الأسود لتكون أول خطوبة فى العالم من نوعها بتقديم العريس شبكة للعروس وإقامة مراسم الحفل بسيرك ” روما ” بين أكبر أسدين فى عالم السيرك.

وأشار إلى أنه طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بالسنة الثالثة، وعشق عالم السيرك منذ نعومة أظافره مع والده الكابتن ” روما ” مدرب الأسود الشهير على مدار 18 سنة، ومع بداية عروضه قدم فقرة ” الأرجل الذهبية ” مع والده ثم قدم لعبة ” الفاير ” الألعاب النارية ثم ” التوازن ” ، و ” المطبخ الصينى ” ، و ” الشرائط الهوائية ” مع شقيقته ” شهد ” .

وتطرق اليمانى إلى أخطر فقرة فى العالم السيرك وهى ترويض الأسود الذى كان يقدمها والده كابتن ” روما ” وقرر أن يقدم هذه الفقرة وسط 5 أسود، بالإضافة إلى تقديم الجديد فى عالم السيرك وهو ترويض الأسود مع أحد الكلاب الأليفة.