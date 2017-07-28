" الصحة الإندونيسية " للحجاج: تجنبوا السلفي مع " الجمال " - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

حرصت وزارة الصحة الإندونيسية على تحذير حجاجها من الاحتكاك عن قرب بالحيوانات الصحراوية بالمملكة، لا سيما الجمال؛ حتى لا يكونوا عُرضةً للإصابة بالأمراض المُعدية.

وحذرت وزيرة الصحة الإندونيسية ” نايلا دجويوتا أنفاسا مويلويك ” ، الحجاج الإندونيسيين من الانسياق وراء ولعهم بالجِمال السعودية أو الذهاب لالتقاط صور سلفي معها، وفق لما ذكره موقع ” كوكوناتس جاكرتا ” ، اليوم الجمعة.

ونقل الموقع عن الوزيرة قولها (أثناء توديعها أول فوج من الحجاج الإندونيسيين): ” أرجو أن تتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات، خاصةً الجمال.. لا تلتقطوا لأنفسكم صور سيلفي معها.. هناك أشياء أجمل من الجِمال لالتقاط صور السيلفي ” .

وتشير التقارير إلى أن إندونيسيا لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا منذ ظهروه في السعودية عام 2012، رغم ظهور إصابات بالفيروس في ماليزيا المجاورة لها.

وتوضح تقارير الحكومة الإندونيسية أنه من المنتظر أن يشارك 221 ألف إندونيسي في موسم حج هذا العام.