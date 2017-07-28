السلطات الأمريكية تتهم مواطنًا قتل زوجته لتهكمها عليه - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات الأمريكية تتهم مواطنًا قتل زوجته لتهكمها عليه
وجهت السلطات الأمريكية رسميًّا اتهامها لمواطنًا قتل زوجته خلال رحلة بحرية في ألاسكا بسبب تهكمها المستمر به.
وتعود أحدث الواقعة حين دخل العاملون في شركة السفينة ” إمرالد برينسيس ” إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عامًا) وزوجته ليجدوها ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس، وفق لـ ” فرانس برس ” اليوم الجمعة.
وأفاد شهود عيان قبل وصول عناصر الأمن، أنهم أسرعوا إلى غرفة الزوجين وشاهدوا وجود دم على يدي مانازانريس وملابسه.
وسأل أحد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها: ” كانت تسخر مني باستمرار ” على ما جاء في وثائق القضية.
وأوقف المشتبه فيه الأربعاء الماضي، وقال خلال عملية تفتيش أجراها عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): ” لقد قضي علي ” ، في إشارة إلى عواقب جريمة القتل التي ارتكبها.
اترك تعليقاً