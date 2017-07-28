السلطات الأمريكية تتهم مواطنًا قتل زوجته لتهكمها عليه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجهت السلطات الأمريكية رسميًّا اتهامها لمواطنًا قتل زوجته خلال رحلة بحرية في ألاسكا بسبب تهكمها المستمر به.

وتعود أحدث الواقعة حين دخل العاملون في شركة السفينة ” إمرالد برينسيس ” إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عامًا) وزوجته ليجدوها ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس، وفق لـ ” فرانس برس ” اليوم الجمعة.

وأفاد شهود عيان قبل وصول عناصر الأمن، أنهم أسرعوا إلى غرفة الزوجين وشاهدوا وجود دم على يدي مانازانريس وملابسه.

وسأل أحد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها: ” كانت تسخر مني باستمرار ” على ما جاء في وثائق القضية.

وأوقف المشتبه فيه الأربعاء الماضي، وقال خلال عملية تفتيش أجراها عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): ” لقد قضي علي ” ، في إشارة إلى عواقب جريمة القتل التي ارتكبها.