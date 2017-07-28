ضبط روسي حاول تهريب دبابة " تي- 4 " داخل قطار - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

في محاولة قد تكون غريبة من نوعها على رجال الجمارك والحدود، فوجئ رجال حرس الحدود الروس بشخص يحاول تهريب دبابة في سابقة غريبة عليهم.

وحاول المواطن الروسي تهريب دبابة من طراز ” تي- 4 ” إنتاج عام 1945، بشكل غير مشروع، من دولة كازاخستان إلى الأراضي الروسية، ولحظه السيئ، اكتشف حرس الحدود الروس الدبابة المهربة، عند تفتيشهم في صيف 2015، قطار شحن في نقطة التفتيش للسكك الحديدية ” كارتالي ” .

ورفضت المحكمة الإقليمية في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، تبرئه مهرب الدبابة، مبقيةً على الحكم الابتدائي الصادر ضده بالحبس 3 سنوات مع وقف التنفيذ، رافضةً طعن محامي الدفاع بحجة عدم وجود جريمة في الموضوع .