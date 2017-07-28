القوات المسلحة تُكبد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، من صد حشوداً بشرية من مقاتلي العدو في قطاع الخوبة؛ وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية وصلت أعدادها إلى العشرات من القتلى، وذلك بعد أن فشلوا، أمس، في استهداف مكة المكرّمة بصاروخ من نوع سكود.

وكانت حشود بشرية قد تحركت نحو الخوبة؛ حيث كانت مرصودة من قِبل القوات المشتركة قبل أن تصل إلى حرم الحدود، وعند اقترابها إلى حرم الحدود بادرت مجموعاتٌ من العناصر المعادية ببعض الرمايات، وقامت إثر ذلك القوات المشتركة بالرد على مصادر النيران ثم بدأت الاشتباكات؛ ما نتج عن ذلك مقتل العشرات من العناصر المعادية المشكّلة من ميليشيا الحوثي وبعض الكتائب المنقلبة على الشرعية والموالية لصالح.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت تمكّن قوات الدفاع الجوي في التحالف، مساء أمس، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرّمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.