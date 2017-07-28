الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد 21 فلسطينيًّا عن " الأقصى " لمدة 15 يومًا - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارات تصعيدية جديدة اليوم الجمعة، وقررت إبعاد ” 21 ” مواطناً فلسطينياً عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوماً.

من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اليوم: إن خمسة مواطنين فلسطينيين آخرين أبقت سلطات الاحتلال تمديد اعتقالهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية، نحو ” 120 ” مواطناً فلسطينياً من المعتكفين في المسجد الأقصى؛ وذلك بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وأصيب غالبيتهم بإصابات مختلفة؛ حيث نُقِل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى، قمعت قوات الاحتلال اليوم، مسيرة نصرة للمسجد الأقصى؛ وذلك عقب أداء صلاة الجمعة قُرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية في نابلس أن قوات الاحتلال استهدفت المصلين بقنابل الغاز السام؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس قد دعت إلى جمعة الغضب وإقامة الصلاة قرب حاجز حوارة؛ تضامناً مع القدس والمسجد الأقصى، ورفضاً لاستمرار التصعيد الإسرائيلي.