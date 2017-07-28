بالفيديو.. القوات الخاصة تشيع جثمان الشهيد " القريشي " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أدى جموع المصلين اليوم الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف ين مرزوق القريشي السبيعي، الذي استشهد أمس أثناء أدائه مهامه في حفظ الأمن في بلدة العوامية بالقطيف بالمنطقة الشرقية.

وتم نقل جثمان الشهيد الراحل عصر أمس إلى مطار الطائف عبر الإخلاء الطبي، ونُقل إلى مستشفى الخرمة العام ووضع في ثلاجة الموتى.

وحضر تشييع الجنازة محافظ الخرمة ومدير القوات الخاصة بالمنطقة الغربية وعدد من القيادات الأمنية والمدنية ومشائخ القبائل، قبل أن يتم موارة جثمانه الثرى.

