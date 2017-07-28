الإطاحة بشاب اخترق هاتف فتاة وابتزها لاستدراجها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأفلاج بشخص قام باختراق هاتف فتاة، ثم حاول استدراجها عن طريق ابتزازها.

من جانبها قالت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها تمكنت بالتعاون مع شرطة الأفلاج من الإيقاع بالمبتز الذي حاول استدراج الفتاة، وتمت إحالته للجهات المختصة.

وكانت الفتاة تقدمت ببلاغ لدى الهيئة، أفادت فيه أن أحد الأشخاص اخترق هاتفها الجوال وحصل على صور خاصة لها وبدأ في ابتزازها وتهديدها في حال لم ترضح لرغباته.