ضبط 29 متسولا من جنسيات عربية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن إمتهان وافدين من جنسية عربية توظيف الأطفال والنساء لغرض التسول وجمع الأموال، وأتخذوا من أحد المنازل جنوب العاصمه وكراً لهم .

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحه والتحقق من صحتها وقامت الجهة المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت عن ضبط سبع رجال و (4 ) نساء و( 18 ) حدثاً .

تم التحفظ عليهم جميعاً وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص.