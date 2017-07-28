رئيس الاتحاد في إسبانيا لمتابعة قضية المولد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يتواجد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، في إسبانيا، ولم يعد إلى جدة مع بعثة النمور العائدة من بولتون أمس الأول، للاجتماع بمحامٍ النادي الذي يترافع عن العميد في قضية سعيد المولد المقدمة من قبل النادي ضد اللاعب لإخلاله بعقده مع الاتحاد، وموقف النادي فيها.

من جانبه أشار مختص في الشؤون القانونية إلى أن موقف العميد قوي في القضية،وأن القرار المتوقع سيكون إيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، إلى جانب تعويض يقدمه المولد للاتحاد يبلغ قرابة 7 ملايين ريال.