رئيس الهلال الأحمر يزور مراكز سدير والمحمعة والغاط لمتابعة سير عملها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بزيارة للمراكز الإسعافية في محافظات سدير والمجمعة والغاط وذلك للوقوف للإطمنئان على سير العمل في تلك المراكز وجهوزيتها والإطلاع على أوجه القصور متى وجدت بالاضافة الى السلام على العاملين في تلك المراكز وتلمس احتياجاتهم ، لاسيما أن هذه الفترة من السنة تشهد تزايداً في مرتادي الطرق الرئيسة ورجوع الكثير من أبناء المحافظات في عموم أنحاء المملكة إلى محافظاتهم في موسم الإجازات، وكذلك استعداداً لموسم الحج الذي تتأهب له الهيئة باكراً بالخطط المدروسة والإمكانات التي وفرتها لها الحكومة.

ومن جانبه، نوه الدكتور القاسم بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – من تسخير وتسهيل كافة الإمكانات التي تدعم العمل الإنساني النبيل بشكلٍ عام والعمل الإسعافي في الداخل بشكلٍ خاص والذي قوامه الكادر البشري المدرب جيداً على استخدام التقنية الحديثة بكل مهنيةٍ واقتدار، وتحقق بإذن الله تعالى ما تصبو إليه القيادة الحكيمة خدمةً للمواطن والمقيم والزائر الكريم على حدٍ سواء في ايصال الرسالة الإنسانية والاجتهاد في نشرها بالوسائل المختلفة كأنموذج رائع للعطاء والوفاء، وفي نهاية الجولة أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجهود التي يبذلها منسوبي تلك المراكز مكملين عمل زملائهم في باقي مناطق المملكة تحت منظومةٍ وطنية متكاملة للعمل الخدمي العام، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود والسعي ما أمكن في تخفيف آلام المصابين والمرضى.

