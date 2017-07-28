ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 131 قتيلاً - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي تهطل باستمرار في باكستان منذ السادس والعشرين من يونيو الماضي والفيضانات والسيول الناجمة عنها إلى 131 قتيلاً.

وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان صحفي اليوم أن الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الموسمية أدت أيضاً إلى حدوث خسائر جسيمة في المباني والممتلكات ونفوق مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، حيث أدت حتى الآن إلى انهيار نحو 283 منزلاً.

وأضافت أن إقليمي البنجاب وخيبر بختونخواه يعدان الأكثر تضرراً من الأمطار والفيضانات.