جماهير الأهلي غاضبة من تأخر التعاقدات الأجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبرت الجماهير الأهلاوية عن غضبها من تأخر إدارة الأهلي في التعاقدات الأجنبية على وجه الخصوص والاكتفاء بصفقة أحمد الزين والعويس محلياً، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لرفع القائمة الآسيوية، بجانب ضعف فترة الإعداد الحالية المقامة في النمسا خصوصاً بعد خسارته للقاءين الوديين اللذين خاضهما أمس أمام العين الإماراتي وقونيا سبور التركي.

وتخوفت الجماهير من فشل صفقة انتقال النيجيري أبوابونا لصفوف فريقها، مبدية عدم تفاؤلها بنجاح اللاعب، خصوصاً بعد مشاهدها لبعض ملخصات مبارياته مع فريقه السابق.

وطالبت الجماهير إدارة النادي المكلفة برئاسة الأمير فهد بن خالد بضرورة إنهاء ملف التعاقدات بأسرع وقت ممكن كي يتسنى للمدير الفني الأوكراني ريبروف بناء المنهجية الفنية الملائمة لعناصره لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها البطولة الآسيوية التي يحلم المجانين بأن يحملها فريقهم لأول مرة في تاريخهم وعدم تكرار فشل العام 2012م، بخسارة النهائي من أمام أولسان الكوري الجنوبي، بجانب استعادة الهوية القوية التي كان عليها الفريق محلياً العام قبل الماضي، الذي حقق فيها الملكي الثلاثية التاريخية بهزيمة كل المنافسين له.

كما منت الجماهير الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر، بأن تبتعد إدارة الأهلي عن التسريبات المخدرة لجماهيره، حول الصفقة الأجنبية السادسة التي تنوي التعاقد معها، والعمل على إنهاء الملف بشكل سري وعاجل كونها سئمت كثرة التسريبات وعشمها في الأسماء الوهمية التي سربت لبعض وسائل الإعلام لامتصاص غضب المجانين.