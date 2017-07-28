جماهير برشلونة يهاجمون نيمار: غير محترم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يعتقد 91% من مشجعي برشلونة أن المهاجم البرازيلي نيمار يتصرف بعدم احترام مع النادي الكتالوني في خضم حالة عدم اليقين التي تخيم حول مستقبله مع البرسا والشائعات حول انتقاله المحتمل لباريس سان جيرمان.

وأجرت صحيفة ” سبورت ” الرياضية استطلاع سألت من خلاله القراء عبر موقعها الإلكتروني، ما إذا كانوا يعتقدون أن نيمار يتصرف بعدم احترام مع النادي الكاتالوني أم لا، ردت الغالبية العظمى بسوء تصرفه.

وعنونت سبورت في صفحتها الرئيسة بـ ” غضب ضد نيمار ” ، الذي التزم الصمت طوال الأيام الماضية دون أن يؤكد أو ينفي ما يقال بشأن انتقاله المحتمل لنادي العاصمة الفرنسية.