بالصور.. كشافة المملكة يسهمون في برامج للخدمة العامة في إيسلندا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أسهم جوالة المملكة المشاركين في اللقاء الكشفي العالمي الـ 15 للجوالة والمقام حالياً في إيسلندا، في عمل مسارات جديدة للمشي في حديقة سكافتافيل الوطنية، من أجل حماية طبيعة الحديقة.

وكان جوالة المملكة قد انتقلوا أمس إلى جزيرة فيستمانايجار أكبر جزر ايسلندا بواسطة العبارة هيرجولفور حيث قاموا مع المشاركين بزراعة بذور العشب على التضاريس البركانية , وشاركوا في إصلاح مسارات المشي في منطقة هيمالاند.

وأمضى الوفد السعودي جزء من يوم أمس في مركز جولاهلي الترفيهي والخاص بالشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن البرنامج التعرف على مبادئ اللغة الإيسلندية وبعض التقاليد الوطنية، وتعلم طريقة صنع خبز الجاودار.

