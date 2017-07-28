نائب مدير CIA سابقاً: قطر الصغير تبحث عن دور أكبر من حجمها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن مايكل موريل، نائب مدير وكالة أجهزة الاستخبارات الأمريكية سابقاً، أن قطر تدعم بشكل صريح وواضح حركات صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إرهابية مثل حماس والإخوان و النصرة في سوريا، مبيناً أن الدوحة تلعب لعبة كبيرة في المنطقة وفقا لـ ” العربية ” .

وقال في برنامج حواري على قناة ” بي بي إس ” الأمريكية، أثناء استضافته مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، إن ما حدث هو أن قطر، البلد الصغير، بعدد سكانه القليل، مع ثروة طائلة من الغاز الطبيعي، ترغب في أن تلعب دورا أكبر في المنطقة، وترغب في الحصول على سياسة خارجية تجيّرها لخدمة مصالحها.

وأوضح ” بحث القطريون حولهم للعثور على الفرص التي تجعلهم قادرين على عرض شيء مختلف، واحدة من هذه المناطق التي رأوا أنها مفتوحة أمامهم وأنها ستسمح لهم بذلك، الاتصال والتحدث إلى المجموعات الإرهابية حيث اقتربوا منهم وقاموا بدعمهم ” .

وأعطى موريل مثالا بالقول إن هناك مجموعات أعلنتها الولايات المتحدة مجموعات دولية إرهابية مثل حماس وطالبان وهما مجموعتان لهما مكاتب رسمية في الدوحة ودعمتهما الدوحة بعدة طرق.