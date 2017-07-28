روسيا تحبط مخطط إرهابي في سان بطرسبورغ وتعتقل 7 مشتبه بهم - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

نجح جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، في القبض على 7 أشخاص من آسيا الوسطى يشتبه بتحضيرهم لعمليات إرهابية في بطرسبرغ، وفي محطات قطارات بالمدينة.

من جانبه قال الجهاز في بيان: ” يوم 28 يوليو تم القبض على مجموعة تتكون من 7 أشخاص من آسيا الوسطى للاشتباه بالتحضير لعمليات إرهابية في بطرسبرغ في مجال نقل السكك الحديدية وفي أماكن تجمع الناس ” ، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن إحدى محطات مترو سان بطرسبرغ تعرضت لهجوم في شهر أبريل الماضي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وقالت السلطات الروسية آنذاك ” إنها تحقق في عمل إرهابي ” .