تحرير قاعدة العند في اليمن من قبضة الانقلابين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

استعادت القوات الحكومية في اليمن قاعدة عسكرية استراتيجية في غرب تعز، وتقع على شريط البحر الأحمر الساحلي، لتنهي الخطورة التي كان يشكلها الانقلابيون على ممر باب المندب الهام، الأمر الذي يؤكد انهيار الانقلابيين وفقدانهم لأهم قاعدة عسكرية استراتيجية.

من جانبهم قال خبراء عسكريون إن استعادة القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، لقاعدة العند العسكرية، يمثل نجاحاً استراتيجياً في تحرير باقي المدن اليمنية في الشريط الساحلي.

يشار إلى أن هذه القاعدة تمثل أهمية بالغة كونها تؤمن من الخلف القوات الحكومية التي تستعد للتقدم صوب الحديدة والميناء الاستراتيجي، وجاءت استعادتها بعد أن فرضت القوات الحكومية طوقاً محكماً على القاعدة الكبرى والتي تبلغ مساحتها أكثر من 12 كيلو متر مربع وتحيط بها جبال وتلال تصعب عملية اقتحامها.