مقتل 7 أشخاص في غرق زورق قبالة سواحل تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الجمعة، عن مقتل 7 أشخصا فيما فقد اثنين، في غرق زورقاً يحمل لاجئين ومهاجرين قبالة سواحل تركيا المطلة على بحر إيجة.

وقالت الوكالة إن خمسة أطفال وامرأتين قتلوا جراء انقلاب الزورق بالقرب من مدينة جشمة الساحلية في غرب البلاد، في وقت متأخر من أمس الخميس، فيما جرى إنقاذ تسعة أشخاص ونقلوا إلى مستشفى محلي.

ولم يتضح على الفور جنسيات الضحايا السبع.وأفادت الوكالة نقلاً عن خفر السواحل بأن القارب كان في طريقه من جشمة إلى جزر يونانية، وتقع جشمة بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.

وهؤلاء الذين جرى إنقاذهم من العراق وسوريا والصومال، وتبحث سلطات خفر السواحل عن لاجئ مفقود وكذلك مهرب بشر تركي كان على متن الزورق، ولكنه هرب.

وبحسب اتفاق تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا، يجب ألا يتم إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان وأغلبهم سوريون، إلى تركيا، ولهم الحق في التقدم للحصول على وضع لاجئين قبل إعادتهم وهو ما يعقد المسألة.