كوريا الشمالية تهاجم اليابان عبر شركة صينية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

فرضت اليابان اليوم الجمعة، عقوبات ضد شركات صينية متهمة بتبييض أموال كورية شمالية، وسط قلق من تحضير بيونغ يانغ لتجربة إطلاق صاروخ جديد، بحسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.

وتطالب اليابان بزيادة العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ إجراء بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، في تحد لقرارات الأمم المتحدة.وأدت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية إلى زيادة التوتر في المنطقة واصطفاف واشنطن وسيول وطوكيو ضد الصين، الحليف الأكبر لنظام بيونغ يانغ.ومن شأن قيام طوكيو بفرض عقوبات ضد شركات صينية زيادة التوتر في العلاقات اليابانية الصينية.

وعلى الرغم من أن البلدين تربطهما علاقات تجارية واستثمارية كبرى، فإن العلاقات السياسية بينهما تشهد دوماً توتراً على خلفية نزاع حول السيادة على جزر في بحر الصين، كما وتوترات على خلفية الأعمال العدائية لليابان في النصف الأول من القرن العشرين.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إنه سيتم وضع خمس كيانات، من ضمنها منظمتان صينيتان وتسعة أفراد، على اللوائح السوداء المرتبطة بالتعامل مع كوريا الشمالية.وقال كيشيدا إن هؤلاء سيخضعون “ لتجميد أصولهم ” ، إضافة لإجراءات عقابية أحادية، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتابع كيشيدا: “ من المهم تشديد الضغوط لدفع كوريا الشمالية على التحرك باتجاه نزع السلاح النووي ” .

وقال كيشيدا: سنحث كوريا الشمالية على القيام بأعمال ملموسة باتجاه حل المسائل.

وقالت صحيفة “ نيكاي دايلي ” إن بين المنظمات التسع مصرف داندونغ الصيني وشركة شحن صينية، وشركة تجارية كورية شمالية تتعامل بالفحم كما وسلع أخرى.ومصرف داندونغ متهم بتبييض الأموال لمصلحة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشابهة على المصرف في وقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جهود الصين في كبح أنشطة بيونغ يانغ النووية لم تنجح.

وتعتبر الصين، التي لديها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لإقناع بيونغ يانغ بوقف أنشطتها النووية والصاروخية.

وأعلن البنتاغون أنه تلقى رصد إشارات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجرية صاروخية جديدة، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.