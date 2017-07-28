حفظ الطعام في الثلاجة يضاعف مخاطر التسمم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذر الدكتور وليد الحزيم، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من حفظ بقايا الطعام في الثلاجة لفترة طويلة، مؤكد أن حفظ الطعام لأكثر من 5 أيام يزيد من خطر التعرض للتسمم بسبب البكتيريا الموجودة في الأطعمة.

وقال الحزيم، إن سوء التخزين أو التبريد يعد من أسباب تواجد البكتيريا في الأطعمة، مبيناً أن التسمم يعد من أنواع النزلات المعوية، وهي حدوث التهاب في الأمعاء الدقيقة، مشيرا إلى أن بعض العادات الخاطئة التي تمارسها بعض ربات البيوت، ومن بينها تذويب اللحوم البيضاء والحمراء المستخدمة بوضعها خارج الثلاجة لفترة طويلة إذ أن ذلك قد يسبب التسمم، لافتاً إلى أهمية أن يتم تذويبها بوضعها في ماء دافئ بداخل الثلاجة حتى تذوب.

وأبان الخريم أن من أعراض إصابة الجهاز الهضمي بالبكتيريا وجود آلام البطن، وغثيان، وارتفاع درجات الحرارة،إضافة لفقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم، مع خمول شديد.

ونصح بضرورة تعويض نقص السوائل، وخفض الحرارة، والحد من تناول الأطعمة الدسمة للحد من انتشار البكتيريا، والحرص على مراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من 24 ساعة.