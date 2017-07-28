مدير صحة نجران يتفقد القطاعات الصحية في محافظة شرورة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري، أمس القطاعات الصحية بمحافظة شرورة، ووقوف على سير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين وحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الوديعة.

ووجّه العسيري، خلال جولته مستشفى شروره العام بـسرعة البدء في أعمال مشروع تطوير غرف العمليات, وتطوير الخدمات في المختبر والصيدلية وغرفة المحاليل الوريدية، ومطبخ المستشفى، إضافة إلى توجيه بإعادة تأهيل مبنى الكلى الصناعية، ورفع مستوى الصيانة والنظافة بمرافق المستشفى.

كما تفقد مدير الشؤون الصحية بنجران، مركز المراقبة الصحية في منفذ الوديعة ومركز الرعاية الأولية، حاثاً على بذل المزيد من الجهد فيما ناقش مع المسؤولين في المركز الاحتياجات والخطط المستقبلية بهدف تطوير آلية العمل.