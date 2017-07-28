برشلونة يتمسك ببقاء نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفض نادى برشلونة الإسبانى مفاوضات نادى باريس سان جيرمان الفرنسى بشأن صفقة بيع مهاجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا إلى ” البياسجى ” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقًا لصحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية، فإن برشلونة يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد نيمار الذى يُقدر بـ222 مليون يورو، إذا أراد باريس سان جيرمان إتمام صفقة المهاجم البرازيلى.

كانت تقارير صحفية، أمس الخميس، أشارت إلى أن باريس سان جيرمان تراجع عن دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد نيمار مع برشلونة ويريد التفاوض مع النادى الإسبانى لضم المهاجم البرازيلى بمقابل مادى أقل حتى لا يخضع لعقوبة مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ” يويفا ” ، فيما يتعلق باللعب المالى النظيف، إلا أن برشلونة رفض التفاوض.