 الأوقاف الإسلامية: 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

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الأوقاف الإسلامية: 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى

الأوقاف الإسلامية: 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى
القدس(صدى):

أدى أكثر من10 آلاف فلسطيني، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود والإجراءات الإسرائيلية المشددة وانتشار مئات الجنود على امتداد الجدار الفاصل.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وفرضت القوات الإسرائيلية قيودا مشدّدة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس.


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