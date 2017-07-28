بالصور.. مسؤول قطري يستخدم حساب " عفراء " لمهاجمة " القحطاني " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معلومة تشير إلى أن صاحب حساب ” عفراء عبدالله ” ، الذي هاجم المستشار بالديوان الملكي،سعود القحطاني، هو اللواء خالد شاهين الغانم، رئيس الديوان الأميري في قطر.

وكان حساب ” عفراء ” نشر على تويتر يقول ” مكافأة قدرها مليون ريال لمن يدلي ببيانات عن مدارس أبناء المستشار بالديوان سعود القحطاني ، ومخطط كروكي لمنزله “.

فيما رد عليه ” القحطاني ” : ” عطني أثبات أنك تبرعت بعشرة آلاف لأي محتاج في قطر مواطن أو مقيم لأداء حج هالسنة وأبرسل لك اللوكيشن “.

ونجح القحطاني في الكشف عن صاحب الحساب المزيف ” عفراء ” ، وتبين أنه رئيس الديوان الملكي في قطر، ” شاهين الغانم ” ، بعدما أجبر القحطاني، صاحب الحساب المزيف على إرسال شيك مذيل بتوقيعه.