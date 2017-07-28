بالصور.. مسؤول قطري يستخدم حساب " عفراء " لمهاجمة " القحطاني " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مسؤول قطري يستخدم حساب ” عفراء ” لمهاجمة ” القحطاني “
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معلومة تشير إلى أن صاحب حساب ” عفراء عبدالله ” ، الذي هاجم المستشار بالديوان الملكي،سعود القحطاني، هو اللواء خالد شاهين الغانم، رئيس الديوان الأميري في قطر.
وكان حساب ” عفراء ” نشر على تويتر يقول ” مكافأة قدرها مليون ريال لمن يدلي ببيانات عن مدارس أبناء المستشار بالديوان سعود القحطاني ، ومخطط كروكي لمنزله “.
فيما رد عليه ” القحطاني ” : ” عطني أثبات أنك تبرعت بعشرة آلاف لأي محتاج في قطر مواطن أو مقيم لأداء حج هالسنة وأبرسل لك اللوكيشن “.
ونجح القحطاني في الكشف عن صاحب الحساب المزيف ” عفراء ” ، وتبين أنه رئيس الديوان الملكي في قطر، ” شاهين الغانم ” ، بعدما أجبر القحطاني، صاحب الحساب المزيف على إرسال شيك مذيل بتوقيعه.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفت التغريدة البارح
والله اني فطست ضحك
واعدت تغريدها
طقطقو عليه الشباب😂😂😂
أبوفهد[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 2 ساعتين
يلعن ام الغباء الفاحش
طلع اهبل وهذا الشئ مهوب غريب عل الدلوخ اجل مغطي رقم الحساب وتارك التوقيع يادلخ
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدري عفراء ذي مرتبطة
او نبحث لها عن شخص يستر عليها الولية
اخت عفراء اخوانك السعوديين يهمهم إستقرارك العاطفي لاتستغربي لو ربطوك بحمار تركي
حتى تشاركي في إنتاج الحليب الذي تروج لة قناة الجزيرة
الابهاوي[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 2 ساعتين
غياء فاحش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4683 ] نشر منذ 52 دقيقة
حبل الكذب قصير يا خالد الغانم
غانم ماغنمت غير الفضيحه وكشف الأوراق المستوره يعني صادك سعود بني قحطان المفروض ياغانم تلبس نقاب وتمشي بين الرجال