روسيا تعتقل 7 أشخاص بتهمة التخطيط لعملية إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعتقلت هيئة الأمن الفدرالى فى روسيا، 7 مواطنين من دول آسيا الوسطى، بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى مدينة سان بطرسبرج، من بينها هجوم على سكة الحديد.

وأوضحت الهيئة، حسب ما نشرته شبكة ” روسيا اليوم ” الإخبارية، أن عملية الاعتقال جرت، الثلاثاء، وأكدت أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لاستهداف مدنيين فى مناطق تجمع الناس وفى سكة الحديد، فيما لم تعلن الهيئة عن أسماء المشتبه بهم، حفاظا على نتائج التحقيق المستمر فى القضية.

وكانت النيابة العامة الروسية، أعلنت عن إحباط 12 عملا إرهابيا خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجارى، وفى 3 أبريل الماضى، استهدف تفجير إرهابى قطارا فى مترو أنفاق بطرسبرج، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، بينهم المهاجم الانتحارى، وفى إطار التحقيق فى هذا التفجير تم اعتقال 10 أشخاص حتى الآن.