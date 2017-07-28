قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في محيط الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على المصلين عند مدخل بيت لحم الشمالى خلال أداء صلاة الجمعة، تضامنا مع المسجد الأقصى.

واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع فى قمع المصلين، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وتوافد المصلون الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى معت جميع الفلسطينيين دون استثناء من العبور إلى القدس عبر حاجز قلنديا.