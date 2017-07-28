البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح البنك الإسلامي للتنمية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدد من التخصصات، لحملة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

والوظائف المتاحة على مسمى:

مدير أول – الاقتصاد التجاري: درجة الماجستير فأعلى في تخصصات: (الاقتصاد، التجارة، التجارة الدولية، التنمية، الرياضيات أو الإحصاء)، مع وجود خبرات سابقة.

مسؤول أول الامتثال: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير في تخصصات: (القانون، والمالية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

مساعد أول – الائتمان والهيكلة: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الأعمال التجارية، والمالية، والمحاسبة، أو الاقتصاد).

مسؤول أول تجاري: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المصرفية، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

محلل أول أنظمة: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

أخصائي أول إدارة التطبيقات وقواعد البيانات: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌ حتى تاريخ 26 آب/أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنــــــــــــــــا .