" النهدي الطبية " تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة النهدي الطبيّة، وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى أخصائي القياس وضمان الجودة، للعمل بفروعها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية، مع وجود خبرات سابقة.

ولفتت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 تموز/يوليو الجاري؛ ومستمرٌ حتى تاريخ ٣١ من الشهر نفسه.

وأشارت، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من هنــــــــــــــــا .