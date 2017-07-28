مصرع 120 شخصا في الفيضانات غرب الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

لقى أكثر من 120 شخصا مصرعهم، في الفيضانات التي تجتاح ولاية جوجارات بغرب الهند، كما شلت قطاع التصنيع وألحقت ضررا بالغا بالآلاف من مزارعي القطن.

وقال مسؤول في الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في نيودلهي إن الأمطار الموسمية والفيضانات تسببت في الأسابيع الأخيرة في مقتل 300 شخص على الأقل في الولايات الغربية والشرقية.

وقال ديباك غاي المسؤول بغرفة الطوارئ ” تعمل فرقنا في أجزاء مختلفة من الهند بمعاونة الجنود لتخفيف حدة الموقف “.

وتضررت أكثر من مليون أسرة ويجري تقييم الخسائر الزراعية.

وغمرت المياه جزءا من مطار أحمد اباد، المنفذ التجاري الرئيسي في جوجارات، مما أرغم شركات الطيران على تحويل مسار طائراتها. وقال أ.ر. رافال، وهو مسؤول إداري، إن أكثر من 150 مصنعا اضطرت للإغلاق.

وجاءت الفيضانات في توقيت سيء بشدة لمزارعي القطن في جوجارات. وقال رافال إن أكثر من 50 ألف مزارع يحاولون نزح المياه من أراضيهم ومنازلهم.

وأضرت الأمطار الأخيرة بمحاصيل القطن والذرة البيضاء في جوجارات وراجاستان ويخشى الخبراء الآن انتشار الآفات.