بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين
أثارَ تداول فيديو يرصد حفلُ زفاف طفلين يبلغانِ من العمر 13 عاما فقط، في قرية بمقاطعة “دينجان ” الصينية، ضجةً كبيرة سيّما وأنّ الطفلة ظهرت حاملا في الشهر الخامس.
فقد أقامت عائلاتُ الطفلين حفل الزفاف في الشهر الماضي، وأثارت اللقطات غضب مستخدمي الإنترنت في الصين، خاصة أن الزفاف لا يمكن الاعتراف به رسميا نظرا لعمر الطفلين.
من المعروف أن السن القانوني لزواج الفتيات في الصين هو 20 سنة و22 سنة للرجال.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15761 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 3 ساعات
عادي عندهم
زين انها بالشهر الخامس
اللاعب ميسي توه تزوج وعنده اثنين يركضون 😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15761 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطع ميسي. ومن على شاكلته
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 41 دقيقة
ياحليلهم شكلهم زعلانين بغوها لعبه فصارت نشبه مراهقيين بس احسن حل ولا الي يرمونهم في الشوارع نستجير بالله لو يطبق هذا النظام عندنا يتزوجوون بالرضى ولا بالمشعاب ايش ذنب الطفل البرئ كان فكر مية مرة قبل الوقوع في جريمة الزنا ونحن كل فتر ة نسمع برمي لقيط ليش حيوانات والحيوان اكرم منهم