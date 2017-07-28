 بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين

بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين
نورة الشهري(صدى):

أثارَ تداول فيديو يرصد حفلُ زفاف طفلين يبلغانِ من العمر 13 عاما فقط، في قرية بمقاطعة “دينجان ” الصينية، ضجةً كبيرة سيّما وأنّ الطفلة ظهرت حاملا في الشهر الخامس.

فقد أقامت عائلاتُ الطفلين حفل الزفاف في الشهر الماضي، وأثارت اللقطات غضب مستخدمي الإنترنت في الصين، خاصة أن الزفاف لا يمكن الاعتراف به رسميا نظرا لعمر الطفلين.

من المعروف أن السن القانوني لزواج الفتيات في الصين هو 20 سنة و22 سنة للرجال.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 3 ساعات

عادي عندهم
زين انها بالشهر الخامس
اللاعب ميسي توه تزوج وعنده اثنين يركضون 😂😂

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 41 دقيقة

ياحليلهم شكلهم زعلانين بغوها لعبه فصارت نشبه مراهقيين بس احسن حل ولا الي يرمونهم في الشوارع نستجير بالله لو يطبق هذا النظام عندنا يتزوجوون بالرضى ولا بالمشعاب ايش ذنب الطفل البرئ كان فكر مية مرة قبل الوقوع في جريمة الزنا ونحن كل فتر ة نسمع برمي لقيط ليش حيوانات والحيوان اكرم منهم

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