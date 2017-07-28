بالفيديو.. حفل زفاف طفلة حامل في الشهر الخامس يٌثير ضجة في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارَ تداول فيديو يرصد حفلُ زفاف طفلين يبلغانِ من العمر 13 عاما فقط، في قرية بمقاطعة “دينجان ” الصينية، ضجةً كبيرة سيّما وأنّ الطفلة ظهرت حاملا في الشهر الخامس.

فقد أقامت عائلاتُ الطفلين حفل الزفاف في الشهر الماضي، وأثارت اللقطات غضب مستخدمي الإنترنت في الصين، خاصة أن الزفاف لا يمكن الاعتراف به رسميا نظرا لعمر الطفلين.

من المعروف أن السن القانوني لزواج الفتيات في الصين هو 20 سنة و22 سنة للرجال.